Resident Evil Veronica verschijnt volgend jaar

Summer Game Fest heeft vandaag de terugkeer van Resident Evil – Code: Veronica aangekondigd. De game heeft met Resident Evil: Veronica een iets andere naam gekregen en moet al volgend jaar verschijnen. Met deze release wilt Capcom de trend van support doorzetten, want net als Requiem zal Veronica naar alle platformen komen. Dus hij zal verschijnen op Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc.

Oorspronkelijk verschenen in 2000 voor de Dreamcast en later voor andere platformen zoals de GameCube in 2003/2004 speel je iin Veronica als twee personages. Zo speel je als Claire Redfield en haar broer Chris Redfield. Als Claire ben je ontsnapt aan Raccoon City en ga je naar Parijs om je broer te zoeken. Echter, je wordt ontdekt door de Umbrella Corp en ontvoerd naar Rockfort Island. Deze gevangenis is door een uitbraak van het T-virus gevaarlijker dan ooit en het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk te ontsnappen.

De eerste trailer van de game kun je hieronder vinden.