Metroid Prime 4: Beyond’s Switch 2 editie krijgt betere graphics en extra feature

Vorige week konden we al een uitgebreide trailer zien van Metroid Prime 4: Beyond. Deze game verschijnt dit jaar voor de Switch, maar zoals nu blijkt ook de Switch 2. Dit kon je op zich wel verwachten, maar toch goed om bevestiging te hebben. De game verschijnt echter niet zomaar op de Switch 2. De Nintendo Switch 2 Edition van deze game zal er stukken beter uitzien. Zo heeft die niet alleen HDR, maar ook zal het verschillende grafische opties krijgen.

Zo kun je kiezen uit de kwaliteitsmodus die 4k en 60 fps geeft tegenover een prestatiemodus waarbij je de game in 1080p met 120fps kunt spelen. Dit zelfs in handheld zou dit mogelijk kunnen zijn aangezien ook dat scherm ondersteuning biedt voor 120fps. Daarnaast krijg je als speler een speciale functie. De Joy-Con 2 kunnen natuurlijk zoals al besproken is functioneren als een muis en dat gaat ook hier gebeuren. De mogelijkheid om de controller als muis te gebruiken is perfect voor een shooter als dit.