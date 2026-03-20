Easy Delivery Co. komt 26 maart naar de Switch

In september 2025 kwam de game Easy Delivery Co. naar de pc. Deze werd daar zeer goed ontvangen. Uitgever Oro Interactive en ontwikkelaar Sam C hebben nu onthuld dat de game naar meer platforms zal komen. De Nintendo Switch kan natuurlijk niet ontbreken. Ook is er gelijk een releasedatum aangekondigd. Al op 26 maart 2026 zal de game verschijnen. Een trailer met al dit nieuws kan je hieronder bekijken.

In deze game speel je als bezorger en rijd je rond in je wagen. Dit speelt zich af op een berg waar wel heel gek weer is. Door de pakketten te bezorgen leer je de bewoners steeds beter kennen en ontdek je mogelijk wat geheimen. Daarnaast kan je jouw truck upgraden en zijn er drie gebieden om te verkennen.

