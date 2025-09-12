Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd aangekondigd dat Danganronpa 2×2 ergens in 2026 naar de Switch 2 komt. Danganronpa 2×2 is een remake en een alternatieve verhaallijn van Danganronpa 2: Goodbye Despair die in 2026 verschijnt voor Switch 1 en 2, PS5, Xbox Series X|S en pc. Naast het originele scenario van Danganronpa 2 bevat de remake een geheel alternatief scenario met andere daders en slachtoffers. Je krijgt dus zowel de originele ervaring als iets geheel nieuws. De alternatieve scenario’s laten zien wat er had kunnen gebeuren onder andere beslissingen of omstandigheden. Zo kun je de “killing game” opnieuw beleven, maar met onverwachte wendingen. Bekijk hieronder de trailer van de game: