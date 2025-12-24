Danganronpa-serie wereldwijd al meer dan 10 miljoen keer verkocht

Wellicht heb jij ook één of alle games van de bizarre maar o zo geliefde Danganronpa-serie gespeeld. Dan heb je bijgedragen aan de prachtige verkoopcijfers die Spike Chunsoft nu presenteert. Op hun website en via posts op social media laten ze namelijk weten dat er wereldwijd al meer dan 10 miljoen exemplaren zijn verkocht. Dan gaat het om fysieke verkopen, maar ook om digitale aankopen. Uit dit getal blijkt wel hoeveel fans de serie heeft.

Thank you for 10,000,000 sales🥰



Your love and support for the #Danganronpa series for the past 15 years is greatly appreciated! pic.twitter.com/NZxpi7lixS — Spike Chunsoft, Inc. (@SpikeChunsoft_e) December 24, 2025

Danganronpa

De Danganronpa-serie, die afgelopen november zijn 15e verjaardag vierde, bestaat uit de volgende titels:

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010) (PSP, iOS, Android, PS Vita, pc, PS4, Switch, Xbox One)

Danganronpa 2: Goodbye Despair (2012) (PSP, PS Vita, pc, PS4, iOS, Android, Switch, Xbox One)

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls (2014) (PS Vita, PS4, pc)

Danganronpa V3: Killing Harmony (2017) (PS4, PS Vita, pc, Switch, iOS, Android, Xbox One)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (2021) (Switch, PS4, pc, iOS, Android)

Komend jaar, in 2026, verschijnt Danganronpa 2×2 voor o.a. de Switch (2). Dit betreft een remake en een alternatieve verhaallijn van Danganronpa 2: Goodbye Despair. Naast bovenstaande games heeft de franchise zich ook uitgebreid naar andere media, waaronder tv-anime, manga, romans, een toneelstuk en merchandise met licenties van de personages. Maar terug naar de videogames, want wat voor games zijn het nou eigenlijk?

Killing-game

Danganronpa 1, 2, en V3 zijn visual novels waarin jij en je klasgenoten geforceerd worden om deel te nemen aan een bizar spel, de zogenaamde ‘killing game’. Want al snel vallen er doden en de enige manier om te overleven is om de moordenaar aan te wijzen tijdens de Class Trials. Maar wie kan je vertrouwen en wie niet? En sterker nog, vertrouwen je klasgenoten jou wel? De drie hoofdtitels verschenen voor de Nintendo Switch in een fysieke bundel, Danganronpa Decadence. Die bundel bevat ook Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Een spin-off die het over een hele andere boeg gooit. Het is namelijk een bordspel uit één van de visual novels die is uitgewerkt tot een volwaardige game. De andere spin-off in de serie, Danganronpa Another Episode, is ook geen visual novel maar een shooter.

Mocht je de Danganronpa-games nog niet kennen, lees dan vooral onze review van Danganronpa Decadence. Wie weet kijk je daarna net als wij ook uit naar Danganronpa 2×2!