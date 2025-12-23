Vertraagd! 007 First Light laat langer op zich wachten

Kijk jij als diehard James Bond-fan al reikhalzend uit naar de release van 007 First Light? Dan zul je helaas iets langer geduld moeten hebben. IO Interactive laat weten dat de releasedatum twee maanden wordt opgeschoven. In plaats van 27 maart wordt het nu 27 mei.

Eerder vandaag bracht IO Interactive een statement uit waarin de vertraging werd aangekondigd. Als reden geven ze dat ze meer tijd nodig hebben om de puntjes op de i te zetten. Daarbij benadrukken ze dat de game van voor tot achter te spelen is, en dat de extra tijd wordt gebruikt om een zo compleet mogelijke ervaring af te leveren aan de fans. Gezien de grote bekendheid van de 007-franchise is dat waarschijnlijk een goede zet.

We kennen IO Interactive natuurlijk vooral van de Hitman-games. De vraag rees dan ook terecht of 007 First Light een soort Hitman-variant in een James Bond-jasje zou worden. Onze hands-on ervaring met de game heeft die twijfel weg weten te nemen: de game weet zich goed te onderscheiden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om in mei het eindresultaat te spelen!