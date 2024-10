Darkest Dungeon II kondigt nieuwe DLC Inhuman Bondage aan

Red Hook Studios heeft details gedeeld over de aankomende Inhuman Bondage DLC voor Darkest Dungeon II. Deze DLC introduceert de terugkeer van de Abomination, een alchemist die kan veranderen in een monster, wat stress met zich meebrengt. Daarnaast komt er ook een nieuw gebied, de Catacombs, vol met slijmerige vijanden en nieuwe items.

De DLC bevat daarnaast The Hunger of the Beast Clan, het eerste deel van de drie thematische modules van het nieuwe Kingdoms-speltype, dat als gratis update wordt toegevoegd. Kingdoms biedt een compleet nieuwe spelervaring waarin spelers het rijk moeten verdedigen tegen invasies van nieuwe vijanden. Spelers worden als eerste geconfronteerd met de vraatzuchtige Beastmen. In de Catacombs, een vergeten ondergrondse mini-regio, kunnen spelers nieuwe uitdagingen aangaan. Dit gevaarlijke gebied zit vol nieuwe vijanden en beloningen en kan gespeeld worden in zowel de Confessions-modus als in Kingdoms.

Ga jij de nieuwe DLC spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.