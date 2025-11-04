Darwin’s Paradox! opgeschoven naar 2026 – Switch 2-release in plaats van S1

In februari van dit jaar schreven we over de aankondiging van Darwin’s Paradox! voor de Nintendo Switch. Toen werd nog gesproken over een release ergens in 2025. Maar inmiddels staat op de officiële website dat we de game in 2026 mogen verwachten. Ook is het icoontje van de Nintendo Switch vervangen door die van de Switch 2. Daarmee lijkt de Switch-release geschrapt te zijn en te worden vervangen door een Switch 2-versie. En het bevestigt dat de lancering van de game voor de diverse platforms is opgeschoven naar volgend jaar. Al is er nog geen officiële onthulling van dit nieuws door uitgever Konami en ontwikkelaar ZeDrimeTim. Wel zijn er twee geüpdatete trailers te bewonderen: een gameplay-trailer en een dev deep dive.

Waar gaat Darwin’s Paradox! over?

Deze titel is een platform-, avonturen- en puzzelspel in één. Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen! Bekijk vooral ook onderstaande video’s om een goede indruk te krijgen van de game.

Gameplay-trailer:

Darwin’s Dev Deep Dive part 1: Brains meets the Brawn: