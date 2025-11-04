De releasedatum van All Hands on Deck is binnen handbereik

Ongeveer een maand geleden werd er bekendgemaakt dat All Hands on Deck naar Nintendo’s hybride console zou komen. Een releasedatum was toen nog onbekend, maar vandaag heeft Studio Mantasaur zich vastgepakt aan een releasedatum: dinsdag 11 november. De game van de Nederlandse ontwikkelaar zal volgende week voor een bedrag van €12,99 over de digitale toonbank gaan. Mocht je deze titel voor 1 december aanschaffen, dan krijg je 25 procent korting op jouw aankoop.

All Hands on Deck is een coöp puzzel-platformspel waarin je het leven doorgaat als Lefty en Righty. Aangezien deze personages handen zijn, gebruik je de Steen, Papier en Schaar-krachten om gezamenlijk puzzels op te lossen. Daarnaast verken je drie speelse werelden vol geheimen en uitdagingen en red je diverse vermiste knuffels. Als laatste zijn er ook een aantal cosmetische opties die je toe kunt passen op Lefty en Righty.

Ben je benieuwd geworden naar All Hands on Deck? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!