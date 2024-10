Davide Soliani richt studio Day 4 Night op

Eind juli maakte David Soliani, director van Mario + Rabbids, zijn vertrek bij gamegigant Ubisoft bekend. Het lijkt er echter op dat hij niet lang heeft stilgezeten! Inmiddels is hij al volop in zijn volgende project gedoken: een gloednieuwe gamestudio genaamd Day 4 Night! Dit doet hij niet in zijn eentje – hij werkt hiervoor samen met Christian Cantamessa, die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van Red Dead Redemption, de Mario Rabbids-producers Cristina Nava en Gian Marco Zanna, en Rabbids-designer Luca Breda. Een flink clubje ex-Ubisoft-collega’s dus! Wie had gedacht dat de makers van Mario + Rabbids en Red Dead Redemption ooit samen aan games zouden werken?

Door middel van Day 4 Night willen ze meer van hun creativiteit laten zien. Hun doel is om de grenzen van storytelling en design in games te verleggen. Alles wat je als gamer uit een game hoopt te halen – het plezier, het gevoel van avontuur, actie, verwondering, maar ook samenwerken met vrienden – dat wil Soliani allemaal meenemen in het werk dat hij met deze nieuwe studio gaat maken. Na een eerste financieringsronde werken Soliani en Cantamessa nu samen aan hun eerste game, met een nieuwe IP. Ed Fries van 1Up Ventures, een van de geldverstrekkers, laat weten dat dit een van de meest creatieve dingen gaat worden die de gamewereld in de laatste jaren heeft gezien. Ook Maria Park van Krafton, de andere geldverstrekker, was erg onder de indruk van hun pitch. Dat schept natuurlijk hoge verwachtingen!

Dit is wat Soliani zelf over Day 4 Night vertelt:

“It’s a lullaby for my soul and a serenade to our industry, to the magic and the madness of creating worlds from nothing. It’s a story about triumphs, challenges, dreams, to light the path we walk together.”

Voor zijn vertrek bij Ubisoft heeft Soliani maar liefst 25 jaar voor het bedrijf gewerkt. Hij heeft onder andere de Mario + Rabbids-games op zijn naam staan, twee games die best flinke verkoopcijfers hebben opgeleverd. Niet lang na zijn vertrek volgde ook producer Cristina Nava, die nu dus met Soliani samenwerkt bij Day 4 Night.