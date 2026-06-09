DayZ: Cool Edition komt nog dit jaar naar de Switch 2

DayZ, de hardcore survival multiplayer sandbox-game komt nog dit jaar naar de Switch 2. In het spel wordt je in apocalyptische landschappen gegooid met de volledige vrijheid en maar één doel: overleven. Het spel heeft geen vooraf gemaakte quests, maar een uniek verhaal voor iedere speler wat gemaakt wordt door hoe jij in de wereld bezig bent. Hoe reageer je op anderen, op spelers en natuurlijk de zombies.

DayZ geeft de speler minimale handvatten. Zo heb je geen markers op je map of navigatiehulp. Nee, alles is minimaal gemaakt, maar de mechanics juist erg diepgaand. Je maag, lichaamstemperatuur en meer zijn allemaal onderdeel van waar je op moet letten in deze wereld.

De game is ondertussen al een aantal jaar uit, dus de trailer is ook al wat ouder, maar geeft een goed idee hoe het spel in elkaar zit. Tijdens de Direct werd de game namelijk maar kort getoond in de sizzle reel.