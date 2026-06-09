Ninjala 2: The Uncharted Planet komt exclusief naar de Switch 2

Nadat de eerste Ninjala meer dan 11 miljoen downloads heeft gekregen gaat het vervolg een compleet andere kant op. Waar de eerste game nog een gratis PvP-game was, zal Ninjala 2: The Uncharted Planet een andere richting opgaan met een open-world action game. De game zal in het voorjaar van 2027 exclusief naar de Switch 2 komen.

In Ninjala 2 zul je grote gebieden kunnen verkennen op jouw eigen tempo. Dat terwijl de high-speed Ninja-Gum gameplay bij gevechten nog altijd even sterk is. Verken gevaarlijke dungeons met enorme boss gevechten in een uitgebreid verhaal. The Uncharted Planet is namelijk nog maar het eerste deel in de verhaallijn van Ninjala 2. Het tweede deel is nog niet aangekondigd, wanneer die zou moeten verschijnen is dan ook nog niet bekend.

In plaats van PvP heb je nu dus gevechten met PvE, maar toch blijf je het samen kunnen spelen. Zo kun je met maximaal vier spelers lokale of online coöp spelen om de dungeons en bosses te verslaan.