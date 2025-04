Nieuwe details over gameplay No Sleep For Kaname Date

Vorige week deelde Spike Chunsoft nog een nieuwe trailer voor No Sleep For Kaname Date, het derde deel uit de AI: THE SOMNIUM FILES-serie. Dit keer onthult Spike Chunsoft op hun website details over de gameplay en screenshots van de game. Naast de gameplay secties zoals we die kennen uit de eerste twee delen (‘Investigation’ en ‘Somnium’), is er in dit derde deel een nieuwe sectie toegevoegd: ‘Escape’. Elke sectie speel je vanuit het perspectief van een personage. Het verhaal vordert door te schakelen tussen de drie gameplay secties.

De drie secties

In ‘Investigation’ speel je als protagonist speciaal Agent Kaname Date. In je linkeroog is de geavanceerde AI Aiba ingebouwd. Jouw missie is het opsporen van internet idool Iris. Zij is ontvoerd door een UFO en zit vast in een mysterieuze ontsnappingsgame genaamd The Third Eye Game. In dit segment volgt je het spoor van Iris. Je bezoekt verschillende locaties, onderzoekt crime scenes en ondervraagt getuigen.

‘Somnium’ (dromen) is hét kenmerkende gameplay-segment van de AI: THE SOMNIUM FILES games. In dit deel speel je in de vrouwelijke vorm van AI Aiba. Met de zogenaamde ‘Psync’ machine kan Aiba de dromen van getuigen binnentreden. Hierdoor kan ze verborgen herinneringen en waarheden ontdekken. Maar let op, er geldt wel een tijdslimiet voor de Psych machine. Alle keuzes die je maakt moeten gebeuren binnen de strikte limiet van zes minuten.

Het nieuwe segment ‘Escape’ speel je vanuit het perspectief van Iris. Zij zit vast in een gesloten ruimte van de The Third Eye Game. Door het oplossen van puzzels probeer je een weg naar buiten te vinden en te ontsnappen. Gelukkig ontvang je hierbij hints van Kaname Date en Aiba. Lukt het jou om Iris te redden?

(Screenshots zijn afkomstig van de website van Spike Chunsoft)

No Sleep For Kaname Date – AI: THE SOMNIUM FILES verschijnt op 25 juli 2025 voor de Nintendo Switch en Switch 2. Staat de game op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!