Monster Hunter Wilds is in ontwikkeling voor Switch 2 + grote DLC onthuld

Er waren eerder al geruchten, maar Monster Hunter Wilds komt naar de Switch 2. Dit maakte het officiële account bekend via X. De game die vorig jaar verscheen op PS5, Xbox en pc had in de code al langer verwijzingen naar de Swiitch 2, maar een aankondiging bleef uit. Ook toen de DLC werd onthuld tijdens Summer Game Fest was er geen spoor van de Switch 2 te bekennen.

Het is geen enorme verrassing dat de game naar de Switch 2 komt. Niet alleen heeft Capcom de Switch 2 al erg goed ondersteund met een aantal van hun grootste games, maar Monster Hunter is traditioneel gezien ook erg populair op de consoles van Nintendo. Zo populair dat er ook verschillende games in de franchise exclusief voor Nintendo zijn verschenen. Een releasedatum is nog niet bekend gemaakt

Wel is het waarschijnlijk dat de Switch 2-versie ook de net aangekondigde Monster Hunter Wilds: Ascendance-DLC gaat krijgen. Deze uiitgebreide DLC komt in 2027 en zal onder andere de Master Rank toevoegen aan het spel. Verder kun je nieuwe vaardigheden, een nieuw gebiied en monsters verwachten. Waaronder twee bekenden: Kushala Daora en Lao Shan Lung.