[Review] Viewfinder – Puzzelen met perspectieven

Morgen, 3 december 2025, komt Viewfinder uit op de Nintendo Switch (2). Voor slechts €24,99 is de game in de Nintendo eShop te koop. Deze puzzelgame kwam al eerder op andere platforms uit en nu dus eindelijk op de Nintendo Switch (2). Of deze puzzelgame een aanrader is, lees je in onze review van Viewfinder!

Een bijzondere wereld

Viewfinder is een puzzelgame waar je foto’s gebruikt om je omgeving te manipuleren. Dit klinkt een beetje apart, maar tijdens het spelen voelt het zeer natuurlijk aan. Maar nu eerst de besturing voor we bij de puzzels aankomen. Je speelt in een first-person perspectief. Persoonlijk vind ik dit altijd wat lastig, omdat ik er snel misselijk door word. In Viewfinder had ik er af en toe last van, maar dat was vooral wanneer de framerate niet heel lekker liep. Omdat het een puzzelgame is, maakt de framerate niet heel erg uit, tenzij je er zoals ik gevoelig voor bent. In de instellingen zijn er nog opties die dit gevoel mogelijk kunnen verminderen.

Wanneer je de game voor het eerst opstart, kijk je je ogen uit. De wereld oogt nogal surrealistisch. Met stukken van de omgeving zwevend in de leegte. Je hebt geen flauw idee wat er aan de hand is. Door rond te lopen in de omgeving kom je spullen tegen waardoor je meer leert over de wereld. Zo zijn er notities, boeken en opnames. Door hier bewust naar te zoeken krijg je stukjes verhaal mee die je zelf aan elkaar moet zien te knopen. Als je er niet van houdt, kan je het overslaan. Echter, ik zou aanraden toch bewust hiernaar te zoeken, omdat het spel daardoor meer begint te leven. Je krijgt daardoor een beter idee waarom deze puzzels opgelost moeten worden.

Foto’s

Daarnaast vind je in de omgeving vele puzzels die opgelost moeten worden. Hiervoor gebruik je foto’s, tekeningen en meer die je in de wereld vindt. Dit zijn tweedimensionale beelden. Of nou ja, dat lijkt zo. Wanneer je de foto’s voor je houdt en positioneert, lijken het nog steeds tweedimensionale beelden. Maar dat verandert al snel wanneer je ze plaats. Dan komen die beelden opeens tot leven in de omgeving en zijn ze driedimensionaal. In de afbeeldingen in deze review zie je hoe dat dan oogt. Al snel mag je ook je eigen foto’s gaan maken om te gebruiken voor de puzzels.

In het begin zijn de puzzels vrij simpel. Het gaat dan om het plaatsen van de foto aangrenzend aan de omgeving, zodat je de foto in kan lopen. Dit verandert al snel, wanneer je foto’s ook moet gaan draaien. Door het draaien of veranderen van perspectief kan je op die manier zorgen voor een andere uitkomst dan je verwacht. Denk aan het maken van een brug door een muur op zijn zijkant te draaien of het plaatsen van een foto van de lucht voor een hek, waardoor het hek verdwijnt. De eerste keren dat ik dit deed voelde het alsof er een nieuwe wereld zich voor mijn ogen ontvouwde. Dit bleef ook gedurende het spel, omdat er steeds meer dingen bijkomen om de puzzels interessant te houden.

Niet te moeilijk

Tijdens het oplossen van de puzzels kan het gebeuren dat je een foutje maakt. Zo had ik een keer een foto op een totaal verkeerde plek gezet, waardoor ik het level niet meer kon oplossen. De omgeving was namelijk te beschadigd geraakt door mijn slecht geplaatste foto. Door de tijd terug te draaien kan je die fout ongedaan maken. Het is een simpele, doch nuttige functie. Te moeilijk worden de puzzels nooit. Al weten ze je af en toe wel goed aan het denken te zetten. Daardoor blijf je doorspelen tot het eind, wat helaas veel te vroeg komt. Slechts na een handjevol uren is de game alweer uit. Voor €24,99 voelt het lichtelijk aan de korte kant, maar daar tegenover staat een vermakelijke puzzelgame.

Ik heb voor deze review Viewfinder op de Nintendo Switch 2 gespeeld. Een speciale Switch 2-versie bestaat er niet van deze game, wat maakt dat je het met de Switch-versie moet doen. Visueel vond ik het er wat ruw uitzien. Niet alles was even scherp en zeker de randen van voorwerpen waren vaak gekarteld in plaats van glad. Op de muziek heb ik amper wat aan te merken. Het zijn vooral simpele tonen die voor een rustgevende ervaring zorgen. Daarentegen had ik wel soms last van de framerate. Deze staat vast op 30 fps, maar voor mijn gevoel haalde de game dat niet altijd. Desondanks heb ik me vermaakt met deze bijzondere puzzelgame.