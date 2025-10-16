Spookachtige playlist beschikbaar op Nintendo Music

Over twee weken is het Halloween en daarom heeft Nintendo een speciale playlist met spookachtige nummers samengesteld. Deze playlist is toch wel een kleine verrassing aangezien Nintendo eerder vermeldde dat er deze week geen nummers aan Nintendo Music toegevoegd zouden worden. Op zich is dat ook zo, want voor deze playlist zijn namelijk geen nieuwe nummers toegevoegd. Maar er staat dus wel een nieuwe playlist klaar om beluisterd te worden. Vorige week ging het trouwens om de soundtrack van Paper Mario: The Thousand-Year Door. Wellicht heb je daar met veel plezier naar geluisterd. Deze week geen vrolijke muziek maar een lijst met verschillende nummers waarvan je haren overeind gaan staan. Perfect voor Halloween dus!

Het gaat om 61 nummers uit diverse games als Animal Crossing, Pokémon Scarlet en Violet en Yoshi’s Story. Teveel om op te noemen. Geniet vooral zelf van de twee uur en 17 minuten durende muziek. De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Ga jij naar deze spookachtige muziek op Nintendo Music luisteren? Laat het ons weten in de reacties!

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.