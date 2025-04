De nieuwe Joy-Con 2-controllers!

We wisten al dat er vernieuwing aan zat te komen, maar nu weten we eindelijk officieel wát! De geruchtenmolen en de Switch 2-trailer hadden ons voorbereid op de magnetische Joy-Con 2-controllers, maar vanaf minuut 38 zie je er in de Direct meer over. De nieuwe controllers klikken met magneten vast aan de zijkanten van het Switch 2-scherm. En stevig ook, als we het filmpje mogen geloven. Maar ze zitten niet alleen anders vast, je maakt ze ook anders los! Bij de huidige Switch druk je het knopje aan de achterkant van de Joy-Con in en beweeg je de Joy-Con vervolgens verticaal, in de hoogte, weg van je scherm. Met de Joy-Con 2-controllers druk je simpelweg de ontgrendelknop aan de achterkant in en trek je de Joy-Con vervolgens zijwaarts weg. Nog gemakkelijker dan voorheen dus. En voor de onhandigen onder ons hopelijk beter bestand tegen het verkeerd vastklikken van je Joy-Con ;).

Verder zijn de SL- en SR-knoppen vergroot. Dit zijn de knoppen die je gebruikt als je de Joy-Con niet aan het Switch-scherm vasthebt, maar horizontaal gebruikt. Minder prutsen met de knopjes dus. En dat is niet het enige, want de joysticks zelf zijn ook een slag groter. Maar nu het meest vernieuwende onderdeel waar we alleen nog maar hints van opvingen: de muisfunctie! Beide Joy-Con 2-controllers kun je los gebruiken door ze met de kant van de SL- en SR-knoppen over een oppervlak te bewegen. De L- en R-knop (en mogelijk ook de triggers) worden dan gebruikt om te klikken. Ik kijk nu al uit naar hoe creatieve ontwikkelaars deze mogelijkheid gaan inzetten. En last but not least: de mysterieuze C-knop! Deze nieuwe knop op de rechter Joy-Con bleek de introductie van een nieuwe chatfunctie waar je in dit artikel meer over leest.