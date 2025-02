De Nintendo eShop-hoogtepunten van afgelopen week

Ben jij benieuwd wat er allemaal te vinden was in de Nintendo eShop deze week? Misschien zit er wel een fantastische parel tussen.

Hele grote kortingen

De Nintendo eShop stond natuurlijk deels in het teken van Valentijnsdag, maar er waren ook gloednieuwe releases en grote kortingen te vinden. Sid Meier’s Civilization VII kwam bijvoorbeeld uit of wat dacht je van de geremasterde versies van Tomb Raider IV, V en VI? Er kwamen genoeg games uit in de afgelopen week.

Misschien was je echter niet op zoek naar een nieuwe game, maar naar een al uitgebrachte game met flinke korting? Ook dan valt er genoeg te ontdekken. Zo daalde Little Dragons Café zeer hard in prijs. Die game kun je nu bijna niet meer laten liggen. Hetzelfde geldt voor Mario + Rabbids Sparks of Hope die van €59,99 nog maar €19,79 kost.

Welke game heb jij aan de haak geslagen? Laat het ons weten in de reacties.