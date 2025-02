Harry Potter: Quidditch Champions krijgt grote update

Harry Potter: Quidditch Champions heeft deze maand een flinke update gekregen – de eerste van dit formaat sinds zijn Switch-release in november vorig jaar. De update voegt niet alleen nieuwe content toe, maar een deel van het bestaande gaat daarnaast op de schop.

Het voornaamste dat de update introduceert in Quidditch Champions is custom matches. Online multiplayer was natuurlijk al vanaf dag één mogelijk, maar elke Zwerkbalwedstrijd volgende in principe dezelfde formule. Custom matches moeten meer variatie toevoegen door spelers hun eigen regels te laten creëren. Vanaf nu kun je voor elke multiplayerwedstrijd de volgende settings aanpassen: Mode Selection, Map Selection, Score Limit, Quaffle Score Value, Snitch Score Value, Snitch Fill Rate, AI Difficulty, en Allow Bot Fill (alleen voor Pro Quidditch). Wil je dus een Snaai die toch meer dan 30 summiere puntjes waard is, dan kun je dat vanaf nu gewoon instellen.

Een makeover voor de menu’s

De rest van de update bestaat voornamelijk uit een overhaul van de verschillende menu’s. Zo zijn de Career- en Season-onderdelen samengevoegd en is er een permanent 300-tier beloningssysteem geïntroduceerd. Ook zie je hier je Pro Quidditch-rang en je Emblem-collectie. Daarnaast ziet de Market er nu anders uit en zijn er nieuwe items beschikbaar. De Vault, met zijn eigen valuta in de vorm van gevleugelde sleutels, is geschrapt. Vanaf nu koop je gewoon alles met je zuurverdiende galjoenen. Geen zorgen als je nog een hoop van die sleutels had – die worden gewoon geconverteerd naar goud (1 sleutel is 5 goud). Ook is de boel nu handiger ingedeeld met aparte tabbladen.

Als je bovenstaande aanpast, heeft dat natuurlijk ook invloed op de beloningen die je in Quidditch Champions met Challenges verdient. Die zijn dus ook aangepast. Bovendien zijn de dagelijkse en wekelijkse uitdagingen geschrapt. Verder hebben een aantal specifieke skills en skill trees een paar tweaks gehad en kun je op een paar nieuwe maps spelen: het Nest in de winter, en een nieuwe Zweinstein-variant. Tot slot introduceert de update enkele bugfixes en gameplay tweaks. Lees hier de patch notes voor een volledig overzicht.

Harry Potter: Quidditch Champions is nu – inclusief update – te spelen op de Nintendo Switch. Lees ook eens onze special voor meer informatie over de gameplay en een vergelijking met de vorige Zwerkbal-game.

Wat is jouw ervaring met Harry Potter: Quidditch Champions tot nu toe? Laat het ons weten in de comments!