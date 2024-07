De otome Utakata no Uchronia komt naar het Westen

De game verschijnt in 2025.

Slechts een aantal maanden geleden kwam Utakata no Uchronia uit in Japan. Normaalgesproken komt er dan niet zo snel een bericht naar buiten dat er een westerse release komt. Nou, daar dacht Aksys Games deze keer wel anders over. Tijdens Anime Expo heeft Aksys Games namelijk aangekondigd dat de game in 2025 naar het Westen komt. Meer informatie over de release en wat de definitieve Engelse titel wordt zal op een later tijdstip naar buiten gebracht worden.

Deze otome is net een romantisch boek met aantrekkelijk mannen. Het verhaal in Utakata no Uchronia speelt zich af in de vliegende stad Itehari. Hinagiku is onze hoofdpersoon van rijke afkomst. Ze verlangt naar de wereld na Itehari. Nadat ze op een dag een vergeetachtige man ontmoet, wordt ze meegesleept in een reeks gebeurtenissen. Tegelijkertijd ontdekt ze geheimen waardoor ze begint te twijfelen of Itehari wel zo’n utopia is.

