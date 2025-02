Gerucht: Disney probeerde Nintendo te kopen

Het is geen geheim dat verschillende bedrijven door de jaren heen hebben geprobeerd om Nintendo te kopen. Keer op keer tevergeefs natuurlijk. Zo heeft Microsoft het tijden geleden geprobeerd, en terwijl ze dat bij andere bedrijven wel is gelukt (denk aan Bethesda en Activision), werd ze door Nintendo een harde ‘nee’ verkocht.

Onlangs is het gerucht opgedoken dat nog een grote naam een poging heeft gedaan om de Japanse gamegigant over te nemen: Disney. Dit claimde Robert Carter, voormalig Imagineer bij The Walt Disney Company, tijdens een podcast van ongeveer een maand geleden. Vanzelfsprekend werden hem diverse vragen over het bedrijf gesteld, waaronder op zakelijk gebied. Carter liet zich vervolgens ontvallen dat Disney in 2016 heeft geprobeerd om Nintendo te kopen. Dat resulteerde in een paar geschokte gezichten van de overige deelnemers aan de podcast, zoals in de onderstaande video te zien is. Deze poging deed Disney in hetzelfde jaar dat Disney Infinity na een initieel succes werd stopgezet vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Én in het jaar vóórdat de Nintendo Switch uitkwam, en Nintendo nog worstelde met tegenvallende Wii U-verkopen.

Hoewel Disney voornamelijk bekendstaat om een scala aan bekende animatiefilms en dito pretparken, hebben games grotendeels uit hun repertoire ontbroken. Tuurlijk, er zijn genoeg Disney-games of games met Disney-elementen (denk aan Kingdom Hearts), maar dat is voornamelijk op licentiebasis. Hoewel ze diverse games hebben uitgegeven, hebben ze die niet zelf ontwikkeld. Wellicht was dit de reden dat ze een poging deden om Nintendo in te lijven. Van de gamegiganten die er zijn, is Nintendo in ieder geval de meest gezinsvriendelijke, wat wel aan lijkt te sluiten bij Disney. Het antwoord van het Japanse bedrijf was echter stellig: absoluut geen interesse.

Carter wijdde tevens kort uit over de verschillende Japanse animatiestudios die Disney in de loop der jaren heeft getracht te kopen. Studio Ghibli, bijvoorbeeld. De studio, ook wel de Japanse Disney genoemd, staat natuurlijk bekend om zijn unieke animatiefilms. Het moge duidelijk zijn dat deze overname niet is gelukt, en dat Ghibli nog altijd onafhankelijk films blijft maken. De studio achter bekende namen als Spirited Away en Howl’s Moving Castle heeft in 2023 hun nieuwste film uitgebracht: The Boy and the Heron. Wie weet hoe de film eruit had gezien als Disney een vinger in de pap had gehad!

Hoewel Disney dus duidelijk zijn pijlen op een paar prominente Japanse bedrijven had gezet, is daar uiteindelijk niets uitgekomen. Gelukkig maar? Of had daar wellicht iets moois uit kunnen komen?