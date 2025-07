De Summer Sale is van start gegaan in de Nintendo eShop

Een Summer Sale klinkt nu misschien een beetje vreemd, aangezien er opnieuw gewaarschuwd is voor code geel. Toch hebben we in het huidige seizoen al een aantal zomerse dagen gehad. Ondanks alles kunnen we alsnog spreken van een zomer en daar is Nintendo Nederland het helemaal mee eens! Via het platform X hebben ze vanmiddag namelijk laten weten dat de Summer Sale nu officieel is begonnen. Dat betekent dat de zomerse kortingen op kunnen lopen tot wel 75%. Niet alleen Switch-spellen profiteren er ditmaal van, maar zelfs een handjevol Switch 2-games!

Niet alleen titels van Nintendo zelf zijn in de aanbieding, zoals Metroid Prime Remastered en Hyrule Warriors: Age of Calamity, maar ook third-party spellen doen mee met deze kortingsactie. Denk bijvoorbeeld aan Hello Kitty Island Adventure, MySims: Cozy Bundle en EA SPORTS FC 25. Mocht je in bezit zijn van de Nintendo Switch 2, dan is het misschien de moeite waard om naar No Man’s Sky – Nintendo Switch 2 Edition, Survival Kids en Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 Gate Rune and Dunan Unification Wars te kijken. Die games zijn immers tijdelijk ook wat goedkoper aan te schaffen.

Tot 3 augustus zijn deze mooie deals te vinden in de Nintendo eShop. Mocht je jouw spelcomputer niet bij de hand hebben, dan kun je de koopjes ook via deze website bekijken. Welke titels heb jij op het oog? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!