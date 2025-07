[Review] All The Words She Wrote – Opbloeiende liefde

All The Words She Wrote – Opbloeiende liefde

Op de Nintendo Switch is er een verscheidenheid aan visual novels te vinden. Zo heb je otome, boys love, yuri en meer. Op 4 juli verscheen de yuri-game All The Words She Wrote in de Nintendo eShop. Voor wie niet bekend is met yuri: het verhaal draait om de (ontwikkeling van een) relatie tussen twee vrouwen. Bovendien is de game een OELVN (‘original English language visual novel’) en gemaakt door ebi-hime, een redelijk bekende indie-ontwikkelaar. Of All The Words She Wrote weet te overtuigen met de romantiek, lees je in onze review.

Mayo’s idool

All The Words She Wrote draait om Mayo. Ze werkt in een lokale winkel en krijgt op een dag de kans om als huishoudster bij iemand te gaan werken. Wanneer ze hoort bij wie het is, is ze helemaal door het dolle heen. Het gaat namelijk om haar idool, de auteur van Elf Forest. Ze kan niet wachten om de baan officieel te krijgen en bij Hijiri, de auteur, aan de slag te gaan.

Gedurende het verhaal ontwikkelt de dynamiek tussen Mayo en Hijiri zich. Hijiri is heel afstandelijk en de tegenpool van Mayo. Zij stuitert van enthousiasme om voor Hijiri te mogen werken. Het is mooi om te zien hoe ze met elkaar omgaan (of juist niet) en hoe dat overgaat in een liefdesrelatie. Hoewel ebi-hime het mooi heeft weten te maken, merk je wel dat het een indiegame is. De verfijning mist op meerdere vlakken. Zo kampt het verhaal met een overmatige hoeveelheid van herhaling van zinnen en had er makkelijk wat geschrapt kunnen worden voor betere leesbaarheid. Dit maakt de game niet slecht, maar brengt vooral de verschillen tussen de crème de la crème en indie naar voren. Voor een prijs van €12,99 in de Nintendo eShop krijg je absoluut waar voor je geld.

Net een echt boek

Hoewel de game rond de vijf uur is, voelt het alles behalve gehaast aan. Als je niet van interacties houdt, dan zou je het zelfs saai kunnen noemen. Het verhaal draait met name om hoe de relatie zich ontwikkelt. Persoonlijk kan ik zulke verhalen waarderen, want niet alles hoeft vol actie te zitten. Bij dit soort verhalen ga je terug naar de kern en het is knap hoe het met weinig toch weet te boeien.

Naast dat de game vrij kort is, is er ook maar één einde. Er zijn geen keuzemomenten, wat als gevolg heeft dat je het van begin tot eind leest als een boek. Ook houdt dat in dat je zelf geen invloed kan hebben op de relatie tussen Mayo en Hijiri. Zelf vond ik het niet erg, maar als je van self-inserting houdt dan zal je de keuzemomenten wel missen. Dit verhaal is meer bedoeld om het te nemen zoals het is.

Zoals gebruikelijk is bij indie-visual novels heeft All The Words She Wrote geen voice-acting. Als je veel visual novels leest mét voice-acting, dan is het in een game zonder best een gemis. Desondanks weet de game zich goed staande te houden. Ik heb het eerlijk gezegd amper tot niet gemist, mede doordat ik de artstijl geweldig vond. Het heeft een soort luchtig, vrolijk stijltje, waardoor het een genot blijft om verder te spelen. De sprites zijn daarentegen redelijk eentonig, maar dat kom je vaker bij visual novels tegen. Als je kijkt naar wat All The Words She Wrote weet te bieden voor het lage prijspunt, dan kan ik het alleen maar aanraden.