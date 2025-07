Twee nieuwe fysieke edities aangekondigd voor Hello Kitty Island Adventure (Switch)

Hello Kitty Island Adventure is sinds januari digitaal beschikbaar op de Nintendo Switch. Eind maart verscheen de fysieke Deluxe Edition van de game. Die bevat het basisspel plus meer dan 300 unieke items en beloningen, waaronder Deluxe Starter en Crafting Bundels. Sinds de release heeft de game al twee keer extra content ontvangen waardoor er een hoop nieuwe dingen aan de game zijn toegevoegd. Zo verscheen in mei Content Update 1 en eind juni Content Update 2. Met deze laatste update kwamen er twee nieuwe bezoekers bij, nieuwe quests en een andere mogelijkheid om alle materialen te laten verzamelen.

Nu heeft ontwikkelaar Sunblink laten weten dat er naast de reeds verschenen fysieke Deluxe Edition twee nieuwe fysieke versies aan gaan komen. Zowel voor de PlayStation 5 als de Nintendo Switch. Het gaat om een standaard fysieke editie met een adviesprijs van €39,99 die vanaf 29 augustus te koop gaat zijn. En op 7 november verschijnt de Gift Box Editie. Die bevat de al beschikbare fysieke Deluxe Edition en verder allerlei leuke goodies. Denk aan een gedrukte Critter & Fish-gids, een set exclusieve verzamelkaarten, Tophat’s Memories en een premium dubbelzijdige poster in een speciaal ontworpen doos. De adviesprijs van de Gift Box Editie is €59,99. Hij is trouwens ook al te pre-orderen, bijvoorbeeld via Amazon. Op moment van schrijven is die daar lager geprijsd dan de genoemde adviesprijs.

In Hello Kitty Island Adventure help je, hoe kan het ook anders, Hello Kitty en haar vrienden het eiland te herstellen. Je verkent daarbij acht verschillende locaties, zoals Spooky Swamp en Rainbow Reef. Het spel biedt diverse activiteiten: vissen, bakken, verzamelen en het aanpassen van je personage. Bovendien is het mogelijk om in de multiplayer-modus samen met jouw vrienden puzzels op te lossen en huizen te bouwen. Gaat het jou lukken om erachter te komen wat er precies met dit verwaarloosde eiland is gebeurd?