People of Note krijgt releasedatum voor Switch 2

Nog slechts pas geleden kondigden uitgever Annapurna Interactive en ontwikkelaar Iridium Studios een gloednieuwe game aan. People of Note zou later dit jaar moeten verschijnen. Vrij onverwacht is nu al de releasedatum onthuld van People of Note. Op 7 april 2026 zal de game op de Nintendo Switch 2 uitkomen. De nieuwe trailer kan je hieronder bekijken.

People of Note is een turn-based RPG waarin je Candence volgt. Zij is een popzangeres die beroemd probeert te worden. Daarom doet ze mee aan de ‘Noteworthy Song Contest’, maar ze komt niet ver. Om de volgende keer wel kans te maken gaat ze op pad om leden voor haar nieuwe band te verzamelen. Echter, iets probeert de muzikale energie en natuurlijke harmonie van de wereld te verstoren. Al snel wordt dat de hoofdtaak voor Candence en haar bandleden om de muziek te redden.

