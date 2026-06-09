Devil May Cry 5 komt op 23 juni naar de Switch 2

Devil May Cry 5 is een grote en belangrijke hack & Slash-game van Capcom. De game verscheen oorspronkelijk in 2019 voor de PlayStation 4 en de Xbox One en krijgt nu ook een Switch 2-port. De port werd aangekondigd tijdens een Nintendo Direct die je hier kunt terugkijken. De game verschijnt ook al erg snel, namelijk op 23 juni! Deze versie van de game betreft de Devil Hunter Edition. Dit houdt in dat de game ook alle grote DLC en extra content toevoegt die later naar de game kwamen.

In Devil May Cry 5 wordt de wereld bedreigd door een demonische invasie die ontstaat wanneer een gigantische boom, de Qliphoth, zijn wortels door een moderne stad verspreidt. Demonenjagers Dante en Nero worden samen met de mysterieuze V opgeroepen om de dreiging een halt toe te roepen.

Terwijl ze zich een weg vechten door hordes demonen, ontvouwt zich een verhaal over macht, familiebanden en oude rivaliteiten. Naarmate de waarheid achter de invasie aan het licht komt, worden de drie helden geconfronteerd met keuzes die het lot van zowel de mensenwereld als de demonische wereld zullen bepalen. Heb jij zin om binnenkort met deze game aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties! bekijk hieronder de trailer van de game