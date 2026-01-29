Dear me, I was… is al te spelen op de Switch 2 en komt nu ook naar de Switch

Dear me, I was… kwam afgelopen zomer op 31 juli uit voor de Switch 2. Wij hebben de game destijds mogen reviewen en waren behoorlijk onder de indruk. De game wist ons van begin tot eind te raken. Voor het bescheiden prijskaartje van €7,99 in de Nintendo eShop was het dan ook een makkelijke aanrader. Het goede nieuws is dat de game alsnog naar de Nintendo Switch gaat komen en wel op 12 februari! Arc System Works heeft naast deze aankondiging ook een nieuwe trailer gedeeld. Die kun je hieronder bekijken.

Toen Arc System Works hun nieuwe project uit de doeken deed waren we verrast dat Dear me, I was… alleen naar de Switch 2 zou komen. Hoe leuk dat de game nu breder wordt uitgegeven zodat ook spelers die nog geen Switch 2 bezitten dit prachtige verhaal kunnen ervaren. De game is het beste te spelen zonder teveel voorkennis. Dus laat ik alleen aangeven dat Dear me, I was… een kort interactief verhaal is met een stijl die aan Another Code: Recollection doet denken. Het gaat over het opnieuw beleven van het leven van een vrouw. Tijdens die reis ontdek je de vele emoties en verhalen die bij dat leven horen. Bekijk hier de officiële site voor meer informatie.

Ga jij Dear me, I was… voor de Switch aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties.