Test of Time-update aangekondigd voor Sid Meier’s Civilization VII

Uitgever 2K en ontwikkelaar Firaxis Games onthullen dat er een grote update aankomt voor Sid Meier’s Civilization VII. De update – getiteld ‘Test of Time’ – wordt op 19 mei gratis uitgebracht. Het stelt spelers in staat om gedurende het hele spel met één beschaving te spelen, terwijl ze ook nieuwe triomfen en herwerkte overwinningssystemen kunnen ontdekken. Je vindt de aankondigingstrailer van de Test of Time-update onderaan. En in van 2K vind je een uitgebreide beschrijving van alle toevoegingen.

Het zevende deel van de veelgeprezen strategie-reeks van Sid Meier verscheen in februari 2025 voor de Nintendo Switch. Voor de Switch 2 is er trouwens ook een upgradepack beschikbaar. In dit zevende hoofdstuk kruip je in de rol van een bekende wereldleider uit de geschiedenis. Bouw je eigen rijk op, verken de wereld en concurreer, vecht of handel met andere landen. Zo kun je spelen als Hatshepsut van Egypte, Napoleon Bonaparte van Frankrijk en Benjamin Franklin van Amerika. De game laat je heersen over de hele wereld gedurende het oude tijdperk, de ontdekkingstijden en het moderne tijdperk.

