Releasedatum bekend voor Tron: Catalyst

Tron: Catalyst werd in oktober vorig jaar aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. En inmiddels is er door Big Fan, Bithell Games en Disney Games een concrete releasedatum bekendgemaakt. Op 17 juni 2025 verschijnt Tron: Catalyst voor de verschillende platformen. Met de onthulling van de releasedatum is er ook een nieuwe trailer gedeeld, die je onderaan dit bericht kunt bewonderen.

Net als de vorige Tron-game, Tron: Identity, wordt ook deze nieuwe titel gemaakt door Bithell Games. Tron: Catalyst is een verhaalgedreven isometrische actie-avonturen game die zich afspeelt in de cyberwereld Art Grid uit Tron: Identity. Je speelt als Exo, een vindingrijk programma met een unieke kracht, de Glitch. Met deze kracht kun je terug in de tijd en creëer je time loops. Maar de leiders van de Arq Grid proberen jouw Glitch kracht de kop in te drukken. Het is aan jou om controle te krijgen over je mysterieuze vaardigheden en daarbij de aandacht van Conn, een kwaadaardig programma te ontwijken. Lukt het jou om de glitches die de stabiliteit van de cyberwereld bedreigen te onthullen?

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de releasedatum trailer hieronder. Komt Tron: Catalyst op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!