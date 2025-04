Detective Dotson Aangekondigd voor de Nintendo Switch en Switch 2

Masala Games heeft aangekondigd dat Detective Dotson, een mysterie-avonturenspel met Bollywood-invloeden, later dit jaar uitkomt voor de Nintendo Switch en Switch 2.

In de game speel je als Detective Dotson, een speurneus die liever Bollywood-ster zou zijn dan misdaden op te lossen. Toch komt hij steeds in situaties waar hij zijn speurdersvaardigheden moet gebruiken. De game speelt zich af in een kleurrijk India, waar je aanwijzingen verzamelt, ruilt met personages en puzzels oplost. Detective Dotson biedt een unieke mix van 2D-personages in een 3D-wereld, vier verschillende zaken om op te lossen, en minigames zoals cricket en Bollywood-dansen. Ook kun je onderhandelen in straatwinkels om voorwerpen te ruilen voor aanwijzingen. Terwijl je de zaken oplost, ontdek je steeds meer van een groter mysterie. De game is de eerste in zijn soort die zich afspeelt in India, en de ontwikkelaars hopen de rijke cultuur van het land in de game te brengen. Na de release komen er gratis updates, waaronder extra zaken, een co-opmodus en nieuwe minigames.

Houd jij van detective games? Laat het weten in de reacties en bekijk de trailer hieronder!