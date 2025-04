Raidou Remastered op Switch en Switch 2: Atlus deelt technische details

Atlus heeft meer informatie vrijgegeven over Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, dat in 2025 verschijnt voor zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2. In een officiële FAQ zijn onder andere de resolutie, framerate en compatibiliteit tussen beide consoles besproken.

De Nintendo Switch 2-versie draait op 60 frames per seconde met een resolutie van 1080p, zowel in handheld- als tv-modus. Op de huidige Switch ligt de framerate op 30 fps en daalt de resolutie in handheld-modus naar 720p. Wie de game fysiek koopt voor Switch 2 moet rekenen op een key card: het spel moet nog volledig worden gedownload en neemt ongeveer 17 GB in beslag. Let op: de Switch 1- en Switch 2-versies zijn niet onderling uitwisselbaar. Je kunt dus geen save data overzetten, en er komt ook geen upgrade van de ene naar de andere versie. Pre-orders voor de Switch 2-versie starten op 24 april 2025. Raidou Remastered maakt verder geen gebruik van de nieuwe muisfunctie van de Switch 2 en ondersteunt ook geen Switch 2-sharing.

