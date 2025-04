Eerste trailer onthuld voor PuyoPuyo Tetris 2S

SEGA heeft vandaag de eerste trailer gedeeld voor Puyo Puyo Tetris 2S, de nieuwste game in de populaire puzzelreeks. De trailer werd voor het eerst getoond tijdens een recente Nintendo Direct en laat meteen enkele van de nieuwe elementen zien die spelers kunnen verwachten. De game verschijnt later dit jaar voor Nintendo Switch.

Een van de grootste vernieuwingen is de gloednieuwe Puyo Tetris Doubles-modus. In deze spelvariant werk je samen met een teamgenoot op één speelbord om krachtige combo’s uit te voeren en je tegenstanders te slim af te zijn. Dit zorgt voor een frisse, tactische laag bovenop de vertrouwde Puyo Puyo- en Tetris-gameplay. Daarnaast toont de trailer korte fragmenten van de vernieuwde Avontuur-modus, waarin spelers een verhaal volgen vol kleurrijke personages. Ook is er een blik te zien op de uitgebreide multiplayeropties, zowel lokaal als online, waarbij tot vier spelers tegelijk de strijd kunnen aangaan. Er zijn 40 speelbare personages beschikbaar, waaronder Sonic the Hedgehog, en de gameplay is op verschillende punten aangepast en uitgebreid voor een meer complete puzzelervaring.

Benieuwd naar de beelden? Laat het weten in de reacties en bekijk de eerste trailer hieronder.