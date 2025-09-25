Deux Ex keert terug met Deus Ex Remastered

Aspyr en Eidos Montreal hebben aangekondigd dat begin volgend jaar Deus Ex Remastered moet verschijnen. De oorspronkelijke game verscheen in 2000 voor onder andere PlayStation 2, maar moet nu naar alle platformen komen. Op 2 februari verschijnt de remaster namelijk voor pc, PS5, Xbox en de originele Switch.

De game speelt zich af in 2052 in een wereld die op de rand van de afgrond staat. Dit zowel op sociaal als economisch vlak. Verschillende conspiracy theorieën blijken echt en groepen als de Illuminati zijn aan de macht. Als dat nog niet erg genoeg is, woedt er een plaag waarvan de medicatie zeer gelimiteerd is. De speler speelt met JC Denton, een augmented agent van UNATCO. Waar je begint met de orde te bewaken kom je al snel in een diep rabbit hole terecht qua leugens.

De game heeft voornamelijk een flinke visuele upgrade gekregen. Daarnaast wordt er gesproken over moderniseringen en QoL-verbeteringen. Wat ze exact inhouden is nog niet bekend.