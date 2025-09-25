Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered aangekondigd, verschijnt volgend jaar

Een klassieke titel van Dynasty Warriors zal volgend jaar verschijnen. Koei Tecmo en Omega Force hebben namelijk aangekondigd dat Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered volgend jaar zal verschijnen. De game moet al op 19 maart verschijnen en verschijnt voor alle platformen. Dat wil dus zeggen: PS5, Xbox Series S|X, PC, Switch 2 én zelfs de Switch 1.

De game zal dus alle content van het originele game uit 2001 bevatten, maar ook de uitbreiding, Xtreme Legends. Door deze remaster kunnen spelers één van de eerste echte Dynasty Warriors games opnieuw beleven. Wat het extra bijzonder maakt, is dat deze game de oorsprong is van vele ondertussen standaard mechanics van de franchise. Zoals multiplayer, officer development, en speciale aanvallen.

Het is bovendien de eerste keer dat alle content van de game in één pakket te krijgen is. Tijdens de originele release had je twee verschillende discs nodig voor de normale game en de uitbreiding, maar nu valt alles onder één dak. Daarnaast zijn de graphics natuurlijk een stuk beter en goed in lijn met de huidige releases. Deze verschillen zijn goed in onderstaande trailer te zien.