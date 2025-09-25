Gratis DLC voor Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time officieel getoond

Fantasy Life I: The Girl Who Steals Time is een groot succes. Niet alleen bij critics, maar ook commercieel doet de game het erg goed. Voor iedereen die het spel heeft gekocht komt er in december iets leuks aan. De uitbreiding, The Sinister Broker Bazario’s Schemes, zal dan namelijk verschijnen. Het beste? Hij is helemaal gratis!

In de nieuwe DLC, waar voor nu alleen een Japanse trailer voor is, gebeurd er van alles op Ginormosia. De kern van het gloednieuwe verhaal draait om Bazario, een nieuw personage met een ontrustende vibe. Echter, zodra zijn juweel begint te schijnen wordt het continent omhuld in een duistere sfeer.

De DLC geeft niet alleen een nieuw verhaal, maar ook nieuwe uitrusting, een bijzonder artifact, nieuwe mounts en ook gloednieuwe monsters om te bevechten.

Een exacte datum is dus nog niet bekend, maar dat zal niet te lang meer duren. De titel noemt het bovendien DLC 1, dus hierna kunnen we vast nog meer DLC verwachten.