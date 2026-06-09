Kijk hier om 16:00 de Nintendo Direct + Treehouse Live! van 09-06-2026

Het is weer tijd voor een Nintendo Direct, de eerste normale Nintendo Direct sinds maart is meteen een grote. Zo heeft Nintendo aangekondigd dat die zo’n 50 minuten zal duren. Dat is de langste runtime van een normale Direct ooit. We weten nog van geen enkele game zeker of die er in zullen verschijnen. Wel is het bekend dat er zowel Switch 1- als Switch 2-games zullen voorkomen. Ook zal de Amerikaanse stream na de presentatie nog 95 minuten lang Treehouse Live! uitzenden. Wij hebben voor het gemak hieronder zowel de Amerikaanse als de Nederlandse stream klaarstaan.

Hoewel we dus geen games nog weten zijn er een aantal games waarvan het redelijk zeker is dat ze voorbij zullen komen. Zo kun je redelijk zeker zijn dat Star Fox, Rhythm Paradise Groove, Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune’s Weave en The Duskbloods voorbij gaan komen. Deze vijf games staan allemaal gepland voor 2026 en vooral van de laatste twee weten we sowieso nog erg weinig.

Amerika:

Nederland: