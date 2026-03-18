Momento vindt later dit jaar een plekje op de Nintendo Switch (2)

Dankzij een aankondigingstrailer die uitgever Silver Lining Interactive op haar YouTube-kanaal heeft gezet, weten we dat Momento naar de Nintendo Switch en Switch 2 gaat komen. Een exacte releasedatum van het spel van ontwikkelaars Fat Alien Cat en Nomo Studio is er nog niet, maar de game zal ergens in het tweede kwartaal van 2026 moeten verschijnen.

Vind je het leuk om kamers in te richten met diverse voorwerpen? Dan is Momento misschien wel hét spel voor jou! In deze game decoreer je niet zomaar ruimtes, want de items die plaatst hebben invloed op de rest van je leven. Inrichten kan trouwens geheel naar eigen smaak, dus als je een schilderij schuin wilt hangen, dan mag dat! Als je het verhaal hebt uitgespeeld, dan kun je dat nogmaals doen om een ander einde te ontgrendelen. Echter is het evenals mogelijk om met de creatieve modus aan de slag te gaan en zijn er verschillende easter eggs te ontdekken.