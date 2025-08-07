Deze games zijn op gamescom bij Nintendo speelbaar, o.a. Metroid en Hollow Knight: Silksong

Het grootste game-evenement van het jaar komt er weer aan. Van 21 tot en met 24 augustus (de 20ste is een speciale dag voor media/industry) is keulen weer dé plek voor gamers. Het is dan namelijk tijd voor gamescom. Vorig jaar was Nintendo niet van de partij en in 2023 alleen met verschenen games of Wonder voor media. Dit jaar gaan ze weer ouderwets los.

Voor het eerst sinds 2019 tonen ze namelijk games die nog niet verschenen zijn aan consumenten. En dit jaar zijn het flink goede games. Natuurlijk tonen ze ook wat grote verschenen titels met Mario Kart World, Donkey Kong Bananza en Cyberpunk 2077. Daarnaast zullen Metroid Prime 4 en Hades II ook speelbaar zijn. Echter, er zijn zes games voor het eerst speelbaar op de Switch 2 (in ieder geval in Europa). Zo staat Pokémon Legends Z-A er (deze is ook bij Pokémon te spelen), Hollow Knight Silksong, Elden Ring, Borderlands 4, Final Fantasy VII en EA Sports FC 26.

Tot slot noemen ze ook nog de GameCube, maar of hier nog nieuwe speelbare titels tussen zitten of alleen de al verschenen is onbekend.