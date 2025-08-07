Little Kitty, Big City – The Picture Purrfect Update aangekondigd voor de Nintendo Switch

Tijdens de Indie World-presentatie vanmiddag werd een purrfecte update aangekondigd voor Little Kitty, Big City. Deze avonturengame met een kat in de hoofdrol is al een tijdje te spelen op de Nintendo Switch. Maar het mooie nieuws is dat er later dit jaar een gratis (jawel!) update gaat komen: The Picture Purrfect Update. Bekijk vooral onderstaande aankondigingstrailer om een indruk te krijgen van de extra content.

Kitty gaat extra buurten krijgen om te verkennen en natuurlijk betekent nieuwe buurten ook nieuwe inwoners. Leer deze nieuwe personages kennen, zet jezelf een leuke hoed op en ach ja, verander anders gewoon je hele uiterlijk. Het kan straks allemaal. Mocht je nu voor het eerst van deze game horen, lees dan vooral ook onze review van Hello Kitty, Big City. Wij hebben er namelijk van genoten!

Heb jij Little Kitty, Big City al gespeeld en kijk jij uit naar deze update? We horen het graag van je in de reacties!