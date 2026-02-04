Deze twee klassieke Game Boy-spellen zijn nu beschikbaar voor NSO-leden

Regelmatig worden er extra games toegevoegd aan de diverse Nintendo Classic-applicaties op de Nintendo Switch (2). Vandaag is het de beurt aan de Game Boy-app, want vanaf nu kun je als Nintendo Switch Online-lid aan de slag met Yoshi en Balloon Kid! Dus of je zat te wachten op een puzzelspel vol actie of een platformspel, van beide genres is zojuist iets toegevoegd. Misschien weet je nog hoe deze titels er uit je jeugd uitzien, maar als dat niet het geval is kun je hieronder een video bekijken.

Ben jij van plan om aan de slag te gaan met één van deze spellen? Laat het ons dan vooral weten in de reacties!