Ontwikkeling Borderlands 4 voor de Switch 2 gepauzeerd

Borderlands 4 staat al een tijdje gepland voor de Nintendo Switch 2. Maar nu lijkt van uitstel misschien toch wel afstel te komen, want de ontwikkeling van de Switch 2-versie is voor onbepaalde tijd gepauzeerd. In de meest recente kwartaalcijfers van Take-Two (het moederbedrijf van 2K Games) is de Switch 2-versie van het spel van de releaseplanning geschrapt. In een interview met Variety vertelde woordvoerder Alan Lewis van Take-Two: ‘We made the difficult decision to pause development on that SKU. Our focus continues to be delivering quality post-launch content for players on the ongoing improvements to optimize the game. We’re continuing to collaborate closely with our friends at Nintendo. We have ‘PGA Tour 2K25’ coming out and ‘WWE 2K26’ [for Switch 2], and we’re incredibly excited about bringing more of our titles to that platform in the future.’.

Development on Borderlands 4 for Nintendo Switch 2 has been "paused" per Take 2 Interactive. pic.twitter.com/3mb9bCEKTe — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 3, 2026

Ontwikkeling liep al niet vlekkeloos

Borderlands 4 werd in april van vorig jaar aangekondigd, en daarna was het al snel duidelijk dat de looter shooter naar alle platformen zou komen, inclusief de Nintendo Switch 2. Oorspronkelijk stond hij gepland voor 3 oktober 2025, maar de game werd een week voor release uitgesteld. Dit zou zijn vanwege de kwaliteit van de game op de Switch, die helaas verre van optimaal was. Wij zelf hadden eerder die maand ook al geconstateerd dat de game verre van ideaal liep, dus wat extra tijd om te optimaliseren leek geen overbodige luxe. Sindsdien hoorden we echter weinig meer van de game, al dook er zo’n week geleden nog een gerucht op over een mogelijke releasedatum. Dat bleek duidelijk een misser te zijn. Want gezien deze onthulling is het überhaupt nog maar de vraag of de titel ooit nog naar de Switch 2 gaat komen…

Waar gaat Borderlands 4 over?

Borderlands 4 is een zogeheten Looter Shooter, een FPS waarin loot een groot onderdeel van de gameplay is. Dit deel neemt spelers mee naar een nieuw, onbekend sterrenstelsel vol vijanden, buit en explosieve actie. Dit keer kunnen spelers kiezen uit vier gloednieuwe Vault Hunters, elk met unieke vaardigheden en diepgaande skill trees om hun speelstijl aan te passen. De game introduceert een uitgebreid wapenmodificatiesysteem, waarmee spelers hun wapens kunnen upgraden en aanpassen voor ultieme chaos. Naast de kenmerkende humor en cel-shaded graphics, brengt Borderlands 4 een volledig vernieuwde co-opmodus, waarin spelers naadloos kunnen samenwerken, zowel online als lokaal. De wereld reageert dynamischer dan ooit op de acties van de speler, met destructieve omgevingen en missies die zich aanpassen op basis van keuzes en speelstijl.