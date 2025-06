Disney Dreamlight Valley komt naar Nintendo Switch 2

Gameloft heeft aangekondigd dat Disney Dreamlight Valley in ontwikkeling is voor Nintendo Switch 2. Hoewel er nog geen releasedatum of details over verbeteringen zijn gedeeld, kun je de huidige versie op Switch 1 ook gewoon spelen op de nieuwe console.

Disney Dreamlight Valley is een mix van life-sim en avontuur waarin je samenwerkt met bekende Disney- en Pixar-personages zoals Remy, WALL•E, Goofy, Simba en Anna. Je herstelt een betoverd dorp dat is getroffen door de Vergetelheid, terwijl je huizen bouwt, vriendschappen sluit, tuiniert, vist, kookt en quests voltooit. Elke bewoner heeft zijn eigen verhaallijn, dagelijkse activiteiten en beloningen. De game wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe personages, outfits, meubels en evenementen, waardoor er altijd iets nieuws te beleven valt. Een exacte releasedatum voor de Switch 2-versie is nog niet bekend, maar fans kunnen alvast verder dromen in Dreamlight Valley.

