Disney Illusion Island krijgt ‘C.A.S.H.’-update

Disney Illusion Island is al sinds 2023 exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. In de tussentijd heeft de game ook al twee updates ontvangen waarmee de game is uitgebreid. De derde zal spoedig volgen. Op 30 mei komt de ‘C.A.S.H.’- update uit die draait om Dagobert Duck. Wat de uitbreiding verder precies in zal houden is onbekend. In onderstaande trailer krijg je op het eind een vlugge blik op de update.

Samenvallend met de update zal de exclusiviteit per 30 mei over zijn. De game komt dan op andere platforms uit inclusief de drie updates. Daarbij zal ook de naam wijzigen naar Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends.

Heb jij Disney Illusion Island al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je niet bekend zijn met de game, lees dan onze review!