Launch trailer voor All in Abyss: Judge the Fake

Gisteren verscheen All in Abyss: Judge the Fake in de Nintendo eShop. Om deze release te vieren is er door Alliance Arts, Acquire en WSS Playground een launch trailer gedeeld. Die kun je onderaan dit bericht bekijken.

Toen wij eind vorig jaar schreven over de aankondiging van All in Abyss: Judge the Fake was al duidelijk dat dit een interessante game zou worden. De game wordt namelijk omschreven als een ‘poker battle mystery adventure RPG’. Je speelt als Asuha Senahara, een ‘geniale gok schoonheid’. En jouw doel is een succesvol gokker te worden door anderen uit te dagen voor een potje Texas Hold‘em Poker. Asuha is vooral gemotiveerd om de Witches te verslaan. Zij hebben de leiding over de gokdistricten in The City en hebben haar in het verleden vernederd. Gelukkig beschikt Asuha over bijzondere vaardigheden die haar kunnen helpen alle valsspelers te ontmaskeren.

All in Abyss: Judge the Fake is momenteel met korting te koop in de Nintendo eShop. Tot en met 19 april betaal je geen €15,79 maar €14,21. Twijfel je nog of de game wat voor je is, bekijk dan de launch trailer hieronder!