Dit zijn de best verkochte Switch-games (mei 2025)

Nintendo heeft haar kwartaalcijfers weer gedeeld. Ze hebben hun software- en hardwareverkopen bijgehouden tot aan 31 maart 2025. Uit hun financiële rapport leren we dat de Switch nu in totaal 152,15 miljoen keer is verkocht. Qua software verkopen is de algehele top 10 niet veel veranderd. De enige verandering is dat Pokémon Scarlet & Violet, Pokémon Sword & Shield nu hebben ingehaald. Scarlet & Violet zijn nu in totaal namelijk 26,79 miljoen keer verkocht tegenover de 26,72 miljoen stuks van Sword & Shield. Dit betekent dat Scarlet & Violet nu de op één na bestverkochte Pokémon-games zijn na Pokémon Red en Blue. Deze zijn 31.38 miljoen keer verkocht. Een behoorlijke prestatie voor een Pokémon generatie die aardig wat controverse opleverde binnen de fanbase. Hieronder zie je de volledige top tien:

Mario Kart 8 Deluxe – 68,20 miljoen Animal Crossing: New Horizons – 47,82 miljoen Super Smash Bros. Ultimate – 36,24 miljoen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,81 miljoen Super Mario Odyssey – 29,28 miljoen Pokémon Scarlet/Pokémon Violet – 26,79 miljoen Pokémon Sword/Pokémon Shield – 26,72 miljoen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,73 miljoen Super Mario Party – 21,16 miljoen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,25 miljoen

Vlak achter deze top tien staan de games Nintendo Switch Sports (16,27 miljoen) en Super Mario Bros. Wonder (16,03 miljoen). Zoals je weet sis de Switch 2 backwards compatible met de originele Switch. Wie weet blijven deze games de komende jaren nog goed doorverkopen en zal deze top 10 nog veranderen.