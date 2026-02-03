Dit zijn Nintendo’s nieuwste millionsellers

Vannochtend heeft Nintendo flink wat nieuwe cijfers onthuld voor de verkopen van de afgelopen periode. In hun updates voor de eerste drie kwartalen van het fiscale jaar wat eindigt op 31 maart zitten wel wat interessante details. Deze cijfers zijn op basis van alle verkopen van 1 april tot en met 31 december van 2025. Niet alleen zijn er cijfers voor de hardware onthuld, maar ook voor verschillende software.

Om te beginnen zit Mario Kart World nu op de 14.03 miljoen exemplaren. De attach rate is iets lager geworden, maar dat is ook zeker logisch door andere games en bundels. Ondertussen is Donkey Kong Bananza gegroeid tot 4.25 miljoen exemplaren wat betekent dat het in de afgelopen drie maanden bijna een miljoen keer heeft verkocht. Hierdoor staat die nog op de tweede plek qua verkopen.

Er zijn ook nieuwe games die een miljoen verkopen hebben aangetikt. Allereerst Pokémon Legends Z-A. Voor de Switch 2 heeft deze 3.89 miljoen keer verkocht en voor de Switch no eens 8.41 miljoen keer. Hoeveel upgradepacks er zijn verkocht is onbekend. Tot slot heeft Kirby: Air Riders nog 1.76 miljoen exemplaren verkocht. Hiermee is die al beter verkocht dan het origineel op de Gamecube. Die had maar 1.35 miljoen exemplaren.

Helaas is er ook slecht nieuws. Metroid Prime 4: Beyond heeft in de kleine maand dat die beschikbaar is niet de miljoen exemplaren aangetikt. In elk geval niet voor een enkel apparaat. Zo kan het theoretisch zijn dat de game op beide apparaten 900k en 900k heeft verkocht, maar dan wordt die alsnog niet genoemd. Nu kwam die natuurlijk best laat uit in het jaar, maar het is in elk geval geen goed signaal.