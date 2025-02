[DN’s Five] Wat speel je op Valentijnsdag?

Wil je vandaag en de rest van dit weekend nog even in Valentijnssferen blijven hangen? Dan zijn hier vijf games die perfect zijn om de relatie te versterken of juist op de proef te stellen.

5: Super Mario Odyssey

Deze game is perfect als jouw wederhelft nog niet zo ervaren is. Met een Joy-Con schudden kan iedereen toch? In Super Mario Odyssey is dat namelijk het enige wat een tweede speler hoeft te doen. Zo kan jij nog eens terug naar deze fantastische game en kijkt de ander gezellig mee of gaat op zoek naar wat maantjes. Niets hoeft, alles mag. De perfecte manier om iedereen tevreden te houden!

4: Super Mario Party Jamboree

Als je een goede relatie hebt of wil testen, dan is Super Mario Party Jamboree de perfecte game voor jullie. Je kunt elkaar ongelooflijk zieken of juist helpen. Ik kan me het moment nog te goed herinneren dat iemand drie sterren van mij kon stelen via Boo. Aan ‘Chance Time’ heb ik trouwens ook geen goede herinneringen. Het leuke aan Mario Party-games is dat het niet echt uitmaakt hoelang iemand games speelt. De minigames kunnen misschien wat lastig zijn, maar met wat tactisch inzicht en een hoop geluk kun je heel ver komen.

3: It Takes Two

Wat heb ik ontzettend veel plezier beleefd aan It Takes Two. Oké, ik heb deze game wel met een andere gamer gespeeld, maar toch. De eerste paar hoofdstukken zijn prima te spelen met een Valentijnsdate. De kans is alleen wel aanwezig dat ze boos weg kan lopen of dat jij het niet meer aankan. Geweldige multiplayer-game, maar wel een gokje op Valentijnsdag.

2: Mario Kart 8 Deluxe

Het mooie aan deze franchise is dat vrijwel iedereen het kent. Het is bijna een werkwoord. Laten we gaan ‘Mario Karten’. Als mensen dan niet weten wat je bedoelt, mogen ze van mij direct het huis weer uit. Of je deze game kan spelen op Valentijnsdag laat ik aan jou. In mijn eigen ervaringen heb ik soms iets minder goed gespeeld dan ik zou kunnen. Zo bleef de goede vrede bewaard. Tegelijkertijd moet ik eerlijk bekennen dat iemand mij zeker ook dik heeft ingemaakt.

1: Overcooked

Eigenlijk had iedere andere game uit deze lijst op 1 kunnen staan. Toch heb ik in mijn bescheiden dateverleden het meeste plezier beleefd aan Overcooked. Het laat ook meteen zien hoe goed je met elkaar kan samenwerken (of juist helemaal niet). Je praat veel met elkaar, schreeuwt zo af en toe of kan niet meer stoppen met lachen. Overcooked biedt dat allemaal. De games zijn daarnaast vrij regelmatig in de aanbieding.

Welke game(s) spelen jullie het liefst met elkaar? Laat het weten in de reacties.