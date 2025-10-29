Do Not Feed the Monkeys 2099 verschijnt begin 2026

Wie de ontwikkeling van Do Not Feed the Monkeys 2099 al een tijd volgt, weet dat de game oorspronkelijk op 25 mei 2023 had moeten verschijnen op de Nintendo Switch. Dat was dezelfde dag als de release op pc. Hoewel de game daadwerkelijk die dag op pc verscheen, bleef de console-release uit. Nu ruim twee jaar later is de game nog steeds niet speelbaar op de Switch. Vrij onverwacht kwam de game tijdens de Awesome Console Showcase langs en werd er een verwachte release gedeeld. De game zal op de Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5 in het eerste kwartaal van 2026 uitkomen. Al is het verstandig om een slag om de arm te houden na deze hobbelige weg.

In het vervolg op Do Not Feed the Monkeys is het opnieuw de bedoeling om de apen via camera’s te bespioneren. De setting daarentegen is iets veranderd; het heeft een futuristisch tintje, aangezien het zich in 2099 afspeelt. Als lid van The Primate Observation Club bestaan jouw dagen uit het kijken naar camerabeelden, geld verdienen en mogelijk het manipuleren van je proefdieren die je observeert. Deze game vol voyeurisme belooft een bijzondere ervaring te zijn.

De Awesome Console Showcase kan je hieronder bekijken. Op 24:09 in de video vind je het segment met Do Not Feed the Monkeys 2099. Kijk jij uit naar dit vervolg? Of heb je de game inmiddels al op de pc gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!