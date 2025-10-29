StarVaders vecht zich een weg naar de Switch

Tijdens de Awesome Console Showcase werd er een hoop gedeeld. Zo kwam er nieuwe informatie rond Do Not Feed the Monkeys 2099 uit en werd bekend dat Lovish naar de Switch (2) zal komen. Maar er was meer! Een andere interessante aankondiging is die van StarVaders. Deze game verscheen eerder dit jaar al voor pc en zal nu dus ook naar de Nintendo Switch komen. Een releasedatum werd niet gedeeld. De gehele stream kan je hieronder bekijken. Het nieuws van StarVaders kan je op 10:45 vinden.

In deze game wordt tactische grid-based actie gecombineerd met de strategie van deckbuilding. Na een buitenaardse invasie is er amper meer wat over van de verdediging van de aarde. Jij hebt nu het lot van de aarde in je handen. Daarom ga je met je mech vechten tegen de indringers. Elke run zal anders zijn door de vele kaarten en combinaties. Ook is het mogelijk om de tijd terug te draaien als je een foutje hebt gemaakt.

Heb jij StarVaders al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!