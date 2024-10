Dog Man: Mission Inpawsible komt in december naar de Switch

Game-ontwikkelaar Mindscape heeft vandaag de releasedatum voor Dog Man: Mission Inpawsible vrijgegeven. Zo weten we nu dat de game op 6 december verschijnt voor de Switch. Dit deelden ze middels een korte trailer die je hieronder kunt bekijken. Dog Man: Mission Impawsible werd vorige maand voor het eerst aangekondigd. Mindscape vertelde toen alleen dat de game gepland stond om dit jaar te verschijnen. Nu weten we dus dat dit op 6 december is.

Dog Man: Mission Inpawsible is een 2D platform-game waarin je Dog Man en zijn vrienden helpt om achter de “Supa bad guys” aan te gaan. In de game ren, spring je slinger je met een graplinhook door 50 verschillende levels binnen 5 unieke werelden. In de game wissel je tussen Dog Man en zijn “Supa buddies” die ieder een unieke vaardigheid bezit. Zo heeft de één raketschoenen en de ander terugtrekkende klauwen om mee over muren te klimmen. Samen bundelen jullie je krachten om sterke en herkenbare eindbazen te verslaan.